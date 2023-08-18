В Челябинской области пожилая женщина с шестилетним внуком заблудились на болоте

Пожилая жительница Миасса с внуком забрели на болото в поисках грибов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 17 августа.

Днем семья миассцев из трех человек выехала в лес за грибами. К назначенному времени молодая женщина к машине вышла, а пожилую женщину с ребенком дождаться не могла.

В районе завода Химдым, где собирали грибы, связи практически нет. Дозвониться до пропавших женщина не могла и спустя несколько часов сообщила о пропаже близких спасателям.

В свою очередь, ее 60-летней матери также удалось дозвониться до спасателей. Она рассказала, что незаметно для себя, они с внуком зашли на болото, выйти из которого никак не могут, но где-то вдалеке видят мост.

В ходе осмотра указанного района спасатели Миасского отряда обследовали железнодорожные, автомобильные мосты, дороги и тропы вблизи, пока около одного из них не обнаружили стоявших в воде пострадавших.

Некоторое время понадобилось спасателям и для поиска подхода к грибникам, и для прокладки безопасного пути через болото обратно, но в итоге 60-летняя женщина и 6-летний ребенок были благополучно выведены к дороге.

Челябинск, Виктор Елисеев

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