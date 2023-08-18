В Челябинске самокатчики снесли с тротуара 11-летнего ребенка

Самокатчики налетели на 11-летнего школьника в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе улицы Братьев Кашириных.

По словам матери пострадавшего, электросамокат с двумя парнями неожиданно налетел на группу школьников, шедших по тротуару. При этом ехавшие на нем молодые люди даже не пытались уйти от столкновения.

Одного из мальчиков транспортное средство повалило на тротуар. Когда ребенок оказался на земле, лихачи, как пишет 74.ru, вместо того чтобы помочь, бросили детям: «Что вы тут ходите посреди дороги».

Лишь вечером школьник рассказал родителям о произошедшем, так как испытывал сильную боль: у него на теле много гематом и царапин. Челябинцы обратились в полицию. Самокатчиков ищут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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