«Время разбрасывать камни»: в Челябинске пройдет выставка Льва Гутовского

В Челябинске готовится к открытию выставка Льва Гутовского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского музея изобразительных искусств, выставка «Время разбрасывать камни» откроется 7 сентября.

Она состоит из двух частей: «The shadows» и «The animals, или ближе к телу №3».

«The shadows» представит репродуцированные изображения теней на виниловой пленке, а «The animals» – знаменитую предметную комбинаторику (авторский способ создания произведений художника).

Лев Гутовский – признанный мэтр челябинского андеграунда и авангарда. Художник, музыкант, поэт, организатор «Товарищества художников экспериментальных направлений» (ТХЭН) и «Нового художественного ансамбля» (НХА) в 1987 году, первого в Челябинске центра современного искусства «Пеликан» (1993-1994).

В 1990-е-2000-е Гутовский организовывал не только выставки, концерты и спектакли, но и перформансы в подземном пешеходном переходе в центре Челябинска, в пустующих помещениях бывшей прядильно-ткацкой фабрики, а зачастую просто на улице, что в конце прошлого века было редкостью для Южного Урала.

Одним из первых в Челябинске Лев Гутовский стал работать в формах постмодернистского искусства, балансируя на границе видов и жанров искусства, бытового и художественного существования предметов.

«Я не размышляю – не моего ума это дело – и не вступаю в диалогический промискуитет-а-тет со зрителем – это вообще последнее дело для приличного человека – мое дело пинать этого зрителя под зад и разбрасывать камни – пока эти камни еще не превратились в песок – а далее в пыль – прах – пепел – который развеют вместе с ускользающими воспоминаниями – равно как и с неосуществленными планами чьей-то печальной жизни», – рассуждает Гутовский в предваряющем выставку тексте.

Выставка откроется 7 сентября в Александровском зале Челябинского музея изобразительных искусств и продлится до 17 сентября включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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