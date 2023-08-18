В центре Челябинска ограничат движение автотранспорта из-за буровых работ

Движение по улице Елькина в Челябинске ограничат на два дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением земляных работ по бурению геологических скважин в районе дома №59 по улице Елькина.

С 19 по 20 августа движение транспорта в районе этого дома по правой полосе дороги в сторону улицы Тимирязева будет частично ограничено.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свои маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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