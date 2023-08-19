19 – 21 августа ожидаются следующие события – Челябинск

19.08.2023, суббота
-
10:00 Челябинск – Юбилейная XX Городская выставка цветов и плодов (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
-
10:30 Челябинск – Региональный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 (стадион областной спортшколы по футболу, ул. Худякова, 31)
-
11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
12:00 Челябинск – Начало концертной программы в рамках XX Городской выставки цветов и плодов (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
-
12:00 Челябинск – Тематическое занятие «Мишутка» в Детском музеев рамках выставки «Творим, коллекционируем, играем» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
-
12:00 – 14:00 Челябинск – Мастер-класс оригами «Закладки для книг» и «Животные» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
-
13:00 Челябинск – Традиционный праздник спорта – «Все на старты ГТО!» и мастер-класс «Тай-дай футболка» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136)
-
13:00 Челябинск – Архитектурный интенсив (Дом Покровского, ул. Труда, 98)
-
15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
16:00 – 18:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
-
16:00 Челябинск – VI международный флэшмоб «В ритме танго» (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
-
18:00 Челябинск – Ирландские танцы: вечеринка, мастер-классы, выступления танцоров школы «The Carey Academy» (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
-
19:00 Челябинск – Кинолето: демонстрация фильма Георгия Данелии «Кин-дза-дза» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
-
22:00 Челябинск – КиноЛето: демонстрация фильма Никиты Михалкова «Раба любви» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
20.08.2023, воскресенье
-
11:00 Челябинск – Мероприятие для собаководов и их любимцев (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, площадка «Каштанка»)
-
11:00 Челябинск – Творческое лето: мастер-классы от клубов «Берегиня» и «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
-
12:00 Челябинск – Мастер-класс в технике пастель «Маки» в рамках реализации программы «Старшее поколение» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
-
12:00 Челябинск – Занятие по мнемотехнике с Ириной Локтевой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, молодежный отдел)
-
13:00 – 17:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка рядом с летним театром)
-
14:00 Челябинск – Встреча книжного клуба «Кысь и книжицы» (ведет Анна Заикина): обсуждаем книгу Стругацких «Хищные вещи века» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, молодежный отдел)
-
15:00 Челябинск – «Воскресные встречи в летний день»: репетиции, творческие диалоги в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
-
16:00 Челябинск – VI международный флэшмоб «В ритме танго» (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
-
16:00 – 18:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube