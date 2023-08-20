В Челябинске во время полицейской погони сгорело каршеринговое авто

Пьяный челябинец попытался уйти от полицейской погони на арендованной машине.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, инцидент произошел в Ленинском районе областного центра.

В ходе патрулирования улиц ночного города стражи порядка в районе автодороги «Меридиан» заметили автомобиль марки «Лифан», принадлежавший каршеринговой компании, двигавшийся с высокой скоростью. Инспекторы ДПС подали сигнал об остановке машины, однако ее водитель проигнорировал его и попытался скрыться.

Экипаж ДПС, включив сирену, стал преследовать «Лифан». На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал. На высокой скорости он вывернул с автодороги «Меридиан» на улицу Гончаренко, и вблизи дома №97 не справился с управлением и врезался в столб. От удара об электроопору машина загорелась, Сотрудники ГИБДД помогли высвободиться 23-летнему водителю и трем его пассажирам – двум девушкам и парню.

Оказалось, что 23-летний челябинец выпивал в компании знакомых, а потом решил покататься по ночному городу, арендовав автомобиль у каршеринговой компании. Медицинское освидетельствование водителя показало значительное превышение допустимых норм алкоголя в его крови.

Челябинск, Виктор Елисеев

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