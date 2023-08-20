Четверо южноуральцев погибли в ДТП в Башкирии

Автомобиль с жителями Челябинской области врезался в грузовую «Газель».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госвтоинспекции Башкортостана, трагедия произошла сегодня, 20 августа, в Уфимском районе Башкирии.

Около десяти часов утра на 20 километре автодороги Западный обход Уфы 37-летняя женщина за рулём «Лады Гранта» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовой «Газелью». В результате ДТП погибли водитель «Лады» и его три пассажира из Челябинской области, двое мужчин 34 и 56 лет и женщина 55 лет. 22-летнего водителя «Газели», жителя Кармаскалинского района республики, госпитализировали.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля уснула за рулем.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Назначено проведение ряда экспертиз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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