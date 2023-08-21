Экс-вице-мэр Магнитогорска с подельником предстанут перед судом за взятку и мошенничество

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Магнитогорска и директора муниципального предприятия, обвиняемых в получении взятки, направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя главы Магнитогорска и директора муниципального предприятия, обвиняемых в соответствии со степенью участия в получении взятки и мошенничестве.

Напомним, экс-вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и бывшего директора МП «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко задержали в сентябре прошлого года. По данным следствия, южноуральцы, работавшие в 2021 году директором и главным инженером муниципального учреждения, получили от директора коммерческой организации более 15 миллионов рублей за заключение контракта по уборке территории города. Кроме того, бывший директор муниципального учреждения похитил более 130 тысяч рублей, присвоив заработную плату фиктивно трудоустроенного сотрудника.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК наложен арест на имущество магнитогорцев на сумму более 14 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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