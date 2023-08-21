В Челябинске пересмотрели приговор рецидивисту, ограбившему пенсионерку за отказ оставить его наедине с дамой

Суд апелляционной инстанции усилил наказание южноуральцу, напавшему на пенсионерку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд вынес новый приговор по уголовному делу в отношении ранее четырежды судимого за кражи южноуральца.

Преступление мужчина совершил в апреле 2022 года в Аргаяшском районе. Несколько дней он помогал пенсионерке по хозяйству. Но однажды явился с сожительницей и потребовал, чтобы хозяйка по час ушла из дома. Когда пожилая женщина отказалась, он схватил нож и начал ей угрожать. После чего забрал пачку макарон, лук и бутылку подсолнечного масла и скрылся. Общая сумма ущерба составила 220 рублей.

В феврале текущего года Аргаяшский районный суд признал южноуральца виновным в совершении грабежа, приговорив его к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Однако представитель гособвинения счел приговор слишком мягким и обратился в апелляционную инстанцию. По мнению прокурора, действия налетчика следовало квалифицировать как разбой.

Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда удовлетворила доводы апелляционного представления, приговор суда отменила, вынесла новый обвинительный приговор, признала южноуральца виновным в разбойном нападении и усилила наказание до 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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