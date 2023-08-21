Движение трамваев на северо-запад Челябинска закроют на неделю

Трамваи №14, №15, №16, №19, №22 временно изменят маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 23 часов 22 августа до 6 утра 28 августа закрывается движение трамваев по проспекту Победы от Каслинской до Чичерина.

Причиной ограничений станут ремонтные работы на тепловых сетях.

На время их действия трамваи направят по следующим маршрутам:

№14 – ЦХП – Российская – Карла Маркса – Кирова – ЦХП;

№15 – Першино – ЧЭМК (в оба направления);

№16 – Завод им. Колющенко – Кирова – Российская – Карла Маркса – Завод им. Колющенко (в оба направления);

№19 – Коксохим – Кирова – Карла Маркса – Российская – Коксохим;

№22 – Трамвайное депо №2 – Кирова – Карла Маркса – Трамвайное депо №1.

Челябинцам предлагают воспользоваться автобусами №№ 8, 9, 18, 31, 34, 64, 71, а также троллейбусами №№ 12, 14, 17.

Челябинск, Виктор Елисеев

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