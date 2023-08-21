В уральском ЗАТО зафиксировали вспышку внебольничной пневмонии

Медики заявили о десятках заболевших внебольничной пневмонией в Снежинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», массовый рост заболеваемости произошел в первой половине августа.

По информации Федерального медико-биологического агентства, с 1 по 9 августа в ЗАТО Снежинск зарегистрировано 46 случаев внебольничной пневмонии среди детей и взрослых. За следующую неполную неделю – еще около 30. В общей сложности, это в четыре раза выше среднемноголетних показателей.

Первыми заболели дети, посещавшие ДОЦ «Орленок». Они могли заразить родителей, а те, в свою очередь, принесли заболевание на работу.

В детском лагере в настоящее время запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, усилен дезинфекционный режим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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