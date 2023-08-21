Прокуратура начала проверку после госпитализации детей из лагеря в Челябинске

Несколько челябинских школьников попали в больницу с признаками отравления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в ДОЛ «Уральская березка», а также причин и условий, способствовавших заболеваю несовершеннолетних.

Ранее в социальных сетях появилась информация о госпитализации нескольких юных челябинцев в больницу. Об этом рассказала мать ребят, которые также оказались в медицинском учреждении. По словам женщины, вечером воскресенья, 20 августа, ей позвонили представители ДОЛ «Уральская березка», где находились двое ее сыновей, и попросили забрать одного из них, младшего.

У школьника были понос, рвота, общая слабость. Уже из дома «скорая» увезла его в больницу. В понедельник, 21 августа, старший сын также почувствовал недомогание. В лагере специальная комиссия начала проверку.

Теперь свои проверочные мероприятия начала и прокуратура. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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