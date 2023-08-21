Суд арестовал пентхаус в Москве, принадлежавший экс-губернатору Челябинской области

Суд ограничил в правах нового собственника московской недвижимости южноуральского губернатора-банкрота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет на регистрационные действия в отношении двухуровневого пентхауса в жилом комплексе St. Nickolas на Никольской улице судья ввел в качестве обеспечительных мер при рассмотрении ходатайства об отмене договора купли-продажи помещения площадью 220 квадратных метров, поданного финансовым управляющим бывшего чиновника.

Недвижимость, расположенная в самом центре Москвы, всего в нескольких сотнях метров от Кремля, экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский продал в 2021 году. Поначалу пентхаус выставили на торги за 900 миллионов рублей. Однако затем цену снизили до 380 миллионов рублей. Эту сделку и оспаривает сейчас финансовый управляющий бывшего высокопоставленного чиновника, признанного в июле текущего года банкротом. По его мнению, собственность необходимо включить в конкурсную массу.

Напомним, в сентябре прошлого года кредиторы и конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Елена Соломка выступили с требованием привлечь экс-губернатора и его сына Александра (признан банкротом) к субсидиарной ответственности в рамках банкротства компании. После этого суд наложил арест на имущество Дубровского-старшего на сумму почти в миллиард рублей.

О ПО «Монтажник» активно заговорили в 2018 году, когда компания, связанная с семьей тогдашнего главы Южного Урала Бориса Дубровского, заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели. В 2019 году Дубровский ушел в отставку с поста губернатора, после чего покинул страну. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей. В 2021 году суд установил, что Борис Дубровский и его сын Александр были аффилированы к ПО «Монтажник». Дубровские настаивают, что это не так.

А в феврале текущего года ПО «Монтажник» подало в суд иск о личном банкротстве самого бывшего губернатора. Сумма исковых требований превышает 37,2 миллиона рублей.

Суд признал иск о признании Дубровского банкротом и введении реструктуризации долгов обоснованным и удовлетворил его в июле этого года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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