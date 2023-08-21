За полторы недели на Южном Урале выявили более 700 мигрантов-нарушителей

Количество нарушений, выявленных в ходе операции «Нелегальный мигрант» в Челябинской области, превысило 700.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, только за прошедшее воскресенье, 20 августа, к административной ответственности привлечено 37 нарушителей. Судами принято 9 решений о принудительном удалении из страны.

Выявлено пять преступлений в сфере миграции.

Всего с начала мероприятия (11 августа) привлечено к административной ответственности 718 нарушителей в сфере миграции, из них 527 – за нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации, 172 – за нарушения порядка осуществления трудовой деятельности, 16 – за ложные сведения при осуществлении миграционного учета, 3 – за неуплату административного штрафа.

Нарушителям миграционного законодательства предстоит выплатить штрафы на сумму почти 1,5 миллиона рублей.

Судебными органами принято 113 решений об административном выдворении иностранцев, в том числе 79 – с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области.

Выявлено 89 преступлений в сфере миграции, в том числе 68 – за фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев и регистрационный учет граждан Российской Федерации. Кроме того, выявлено шесть фактов незаконного пересечения государственной границы России, 12 фактов подделки документов и 3 факта организации незаконной миграции.

Возбуждено 44 уголовных дела в сфере миграции.

Задержаны пять жителей ближнего зарубежья, находившиеся в федеральном розыске.

Депортировано три уроженца среднеазиатских республик, пребывание которых в России признано нежелательным после отбытия наказания в исправительном учреждении за совершение тяжкого преступления.

Закрыт въезд в Российскую Федерацию 41 иностранцу.

Все незаконно находящиеся иностранные граждане будут принудительно удалены из страны, заверили представители полиции.

Массированные проверки продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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