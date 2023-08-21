Самолет из Челябинска в Москву экстренно посадили в аэропорту Казани

Из-за ограничений, введенных в аэропортах Москвы, расписание вылетов в столицу изменили.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», борт вылетел из Челябинска в Москву сегодня, 21 августа, в 7:20. Но в 8:00 самолет, находившийся в то время недалеко от Нижнего Новгорода, развернули и отправили на посадку в Казань.
Причиной экстренной посадки стали ограничения в воздушном пространстве над Москвой, введенные после попытки атаки БПЛА: беспилотник система ПВО сбила на подлете к Москве.
По информации Росавиации, сегодня утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в аэропорт Жуковский.
В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.
Ограничения были сняты в 8:30 по московскому времени. Но расписание вылетов пришлось скорректировать. Так, в Челябинске были отложены два вылета в Москву: по одному задержка составила почти два часа, по другому – около часа. Вечерние рейсы, по данным электронного табло аэропорта «Челябинск», должны вылететь вовремя.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube