Самолет из Челябинска в Москву экстренно посадили в аэропорту Казани

Из-за ограничений, введенных в аэропортах Москвы, расписание вылетов в столицу изменили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борт вылетел из Челябинска в Москву сегодня, 21 августа, в 7:20. Но в 8:00 самолет, находившийся в то время недалеко от Нижнего Новгорода, развернули и отправили на посадку в Казань.

Причиной экстренной посадки стали ограничения в воздушном пространстве над Москвой, введенные после попытки атаки БПЛА: беспилотник система ПВО сбила на подлете к Москве.

По информации Росавиации, сегодня утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в аэропорт Жуковский.

В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.

Ограничения были сняты в 8:30 по московскому времени. Но расписание вылетов пришлось скорректировать. Так, в Челябинске были отложены два вылета в Москву: по одному задержка составила почти два часа, по другому – около часа. Вечерние рейсы, по данным электронного табло аэропорта «Челябинск», должны вылететь вовремя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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