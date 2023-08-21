В Челябинской области растет число ДТП с погибшими и пострадавшими

В Челябинской области растет число дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом полугодии текущего года количество ДТП с пострадавшими в регионе составило 99,4 происшествия на каждые 100 тысяч автомобилей. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По показателю аварийности с пострадавшими регион находится на 36 месте в общероссийском рейтинге, составленном РИА Рейтинг.

Число погибших и раненных в ДТП в январе – июне в Челябинской области составляет 57,4 на каждые 100 тысяч населения. Для сравнения: у лидера рейтинга – Чечни этот показатель составляет 6,5; в соседней Свердловской области – 41,2.

Челябинск, Павел Зварзин

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