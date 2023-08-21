Южноуральцы заваливают чиновников жалобами на проблемы с водой

Южноуральцы заваливают административные органы жалобами на проблемы с водой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центра управления регионом, за минувшую неделю специалисты ЦУР зафиксировали 2 тысячи 357 жалоб южноуральцев в социальных сетях. Более трети из них касались отсутствия воды в многоквартирных домах.

Половина подобных сигналов поступила из Челябинска, где горячую воду в августе отключали вне графика опрессовок. Сегодня на аппаратном совещании в мэрии было заявлено, что после 5 этапа гидравлических испытаний, завершившегося в начале месяца, без горячего водоснабжения остаются 14 многоквартирных домов.

Аналогичные жалобы в большом количестве поступают из Троицка, Златоуста и Чебаркуля.

Челябинск, Павел Зварзин

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