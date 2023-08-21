В Челябинске на перекрестке опасно накренился столб: бетон как будто растворился

Челябинцев озадачил странно наклонившийся столб на перекрестке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», удивление горожан вызвала необъяснимым образом накренившаяся электроопора на пересечении улиц 40-летия Победы и 250-летия Челябинска в Калининском районе областного центра. Об этом челябинцы рассказали в социальных сетях.

Внимание жителей северо-запада наклонившийся столб привлек еще в минувшие выходные. Опасно заваливающаяся на бок электроопора вызывает откровенные опасения жителей соседних домов.

Но главное недоумение вызывает то, что столб буквально болтается в углублении в земле, где он расположен: опору не фиксируют ни бетон, ни асфальт. Куда могли исчезнуть необходимые для устойчивости столба материалы, южноуральцы теряются в догадках.

Челябинск, Виктор Елисеев

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