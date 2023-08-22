22 августа ожидаются следующие события – Челябинск

22.08.2023, вторник
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10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Как не нарушить земельное законодательство и правила использования земельного участка» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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10:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Триколор России» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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10:30 Челябинск – Патриотическая акция «Овеянный славой» для воспитанников МКУ СРЦН Ленинского района (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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10:30 Челябинск – Патриотический час «Символ гордости и славы» (библиотека №20 (пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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11:00 Челябинск – Подписание соглашений о сотрудничестве между филиалом Госфонда «Защитники Отечества» и патриотическими организациями Челябинской области в рамках круглого стола «Задачи по патриотическому воспитанию детей и молодежи» (филиал Госфонда «Защитники Отечества», ул. Смирных, 21-а)
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11:00 Челябинск – Познавайка «Лето в банке»: встреча маленьких интеллектуалов. Готовим запасы на зиму (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Комарик» (20 августа – Всемирный день комара) в рамках цикла мастер-классов «Коллекция идей» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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11:00 Челябинск – Утро в библиотеке: информационная программа для ветеранов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 – 12:00 Челябинск – Уличная акция «Российский гордый триколор» (сквер «Молодежный»)
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11:00 Челябинск – Уличная акция «Флаг моего государства» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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11:00 Челябинск – Познавательный час «Флаг России в звуках музыки» для трудового лагеря МАОУ СОШ №53 филиал (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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12:00 Челябинск – Информационно-познавательная встреча «Флаг державы – символ славы» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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12:00 Челябинск – Уличная акция «Флаг державы – символ славы» (библиотека №13, 1-й пер. Лермонтова, 10)
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12:00 Челябинск – Уличная акция «Российский гордый триколор» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:00 Челябинск – Интерактивная игра в формате квиз-плиз «Три цвета Российской истории» для трудовых лагерей Центра Внешкольной работы Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Уличная акция «Три цвета Российской державы» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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13:00 Челябинск – Встреча в летнем читательском лагере «Читун»: читаем «Как ворона на крыше заблудилась» Е. Носова (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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13:00 Челябинск – Викторина «Знаешь ли ты?», посвященная Дню Государственного флага России (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)
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13:00 Челябинск – 13:00 – Историческая викторина «Под русским стягом» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Обзор выставки-музея с предметами вексиллологии «История флага России» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «День государственного флага» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя (ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Патриотический час для молодежи «Под флагом России живем» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Информационно-познавательная программа «Во флаге – слава страны» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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15:00 Челябинск – День флага «Флаг у нас прекрасный – белый, синий, красный» (сквер «На Трудовой»)
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15:00 Челябинск – Информ-пауза «Под символом славы могучей державы», видеолекторий «Во славу Российского флага» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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15:00 – 17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, беседка рядом с поляной сказок)
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16:00 Челябинск – Уличная акция «Флаг державы – символ славы» (сквер «Сигнал»)
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18:00 Челябинск – Арт-Квартирник в библиотеке (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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18:00 Челябинск – Мастер-класс от спортивно-танцевальной школы «Вероника» (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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18:00 – 19:00 Челябинск – Концерт «Поем всем двором» (сквер у ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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18:30 Челябинск – Матч второго раунда Кубка России: ФК «Челябинск» – «Иртыш» Омск (стадион «Центральный»)
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21:00 – 24:00 Челябинск – Челябинская телебашня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки в честь Дня государственного флага России (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54Б)
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