22 августа ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Подписание соглашений о сотрудничестве между филиалом Госфонда «Защитники Отечества» и патриотическими организациями Челябинской области в рамках круглого стола «Задачи по патриотическому воспитанию детей и молодежи» (филиал Госфонда «Защитники Отечества», ул. Смирных, 21-а)