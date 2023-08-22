Число электричек между Челябинском и Екатеринбургом сократят

Курсирование пригородных поездов «Екатеринбург – Челябинск» ограничат на три недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловской пригородной компании, в связи с работами по обновлению пути на однопутных перегонах Верхний Уфалей – Иткуль и Иткуль – Маук Южно-Уральской железной дороги на три дня в августе и сентябре будет ограничено курсирование пригородных поездов сообщением Екатеринбург – Челябинск.

По понедельникам 28 августа, 4 и 11 сентября не будут курсировать пригородные поезда (время местное):

– №7120/7122 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 8:36),

– №7126/7124 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 18:00),

– №7123/7125 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 6:39),

– №7121/7119 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 19:06).

СвЖД и ЮУЖД приносят извинения пассажирам за временные неудобства. При планировании поездки пассажирам рекомендуют уточнять расписание.

Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и Свердловской пригородной компании, а также на станциях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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