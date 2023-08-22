Число электричек между Челябинском и Екатеринбургом сократят

Курсирование пригородных поездов «Екатеринбург – Челябинск» ограничат на три недели.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловской пригородной компании, в связи с работами по обновлению пути на однопутных перегонах Верхний Уфалей – Иткуль и Иткуль – Маук Южно-Уральской железной дороги на три дня в августе и сентябре будет ограничено курсирование пригородных поездов сообщением Екатеринбург – Челябинск.
По понедельникам 28 августа, 4 и 11 сентября не будут курсировать пригородные поезда (время местное):
– №7120/7122 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 8:36),
– №7126/7124 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 18:00),
– №7123/7125 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 6:39),
– №7121/7119 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 19:06).
СвЖД и ЮУЖД приносят извинения пассажирам за временные неудобства. При планировании поездки пассажирам рекомендуют уточнять расписание.
Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и Свердловской пригородной компании, а также на станциях.
Челябинск, Виктор Елисеев
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