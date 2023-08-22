Что такое «не везет»: таксистов собираются пересадить на российские автомобили

Вслед за чиновникам на российские автомобили могут пересадить и таксистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство РФ готовит законопроект, предполагающий полный перевод служб такси на российские машины. Соответствующие поправки уже поддержала комиссия по транспорту Государственного совета РФ.

Предлагает запретить с 2024 года использовать для легковых такси автомобили нероссийской сборки.

Решение должно способствовать «формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению». Уровням локализации, которые оговариваются в поправках, соответствуют лишь автомобили АвтоВАЗ, УАЗ и тульское предприятие китайской марки Haval, отмечают «Ведомости».

Чиновники рассчитывают, что таксисты будут каждый год покупать 100-200 тысяч отечественных авто и, соответственно, загрузят заводы заказами.

«Заводам-то хорошо, только ездить окажется не на чем, грозятся агрегаторы. Особенно пострадают бизнес- и премиум-сегмент, где просто нет российских авто. Единственный дорогой «китаец», который собирается в России, – это внедорожник Haval H9, – пишет telegram-канал Акценты. – Самозанятых, которые таксуют на собственных авто, не заставишь их менять. Люди пойдут в бомбилы. А из-за дефицита легальных автомобилей агрегаторы еще больше взвинтят цены».

Отмечается, что уже сейчас средний чек на поездку на такси в России составляет 435 рублей, а в Москве – 771 рубль. В Челябинске, разумеется, дешевле, но зато такси не дождаться. Город вернулся в те времена, когда машину нужно вызывать минут 10 и еще минут 15 ждать, когда она приедет. При этом в приложении для вызова такси пометка «повышенный спрос» (а значит, и повышенная цена) стоит уже практически постоянно.

И дело не в том, что все больше челябинцев ездят на такси, а в том, что все меньше машин выходят на линию. Наибольшие проблемы отмечаются в категории «бизнес». Водители заявляют, что им просто невыгодно работать по установленному тарифу. Многие уезжают работать в соседний Екатеринбург. В итоге поездка на 2 км может вылиться почти в 1 тысячу рублей, а иногда машину вообще невозможно вызвать.

Отметем, что в Челябинске на «бизнесе» ездят не только обеспеченные горожане, но и люди с ограниченными возможностями, которые в силу особенностей здоровья не могут передвигаться на машинах категории «эконом» (в Челябинске по этому тарифу может приехать даже старая «Гранта») и «комфорт» (автомобили типа KIA RIO и Hyundai Solaris). В бизнес-сегменте используются машины KIA К5, которые в других городах идут в категории «комфорт+».

Челябинск, Павел Зварзин

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