«Шаг за шагом»: жительница Коркино, решившая поиграть в инвестора, лишилась 2 миллионов рублей

Жительница Коркино оформила кредит, чтобы заработать деньги «за шаги».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратилась 48-летняя жительница Коркино, попавшаяся на удочку мошенников.

Женщина рассказала, что увидела в приложении на сотовом телефоне рекламу «деньги за шаги». Женщина перешла по ссылке, и через некоторое время с ней вступил в диалог мнимый сотрудник инвестиционной компании, который рассказал о легком заработке на вложениях в акции и криптовалюту.

Никаких подозрений о том, что с ней разговаривают мошенники, у нее не возникло. Особенно привлекло коркинку обещание, что за каждым последующий «шаг» на пути инвестора она будет гарантированно получать деньги. Следуя указаниям злоумышленников, женщина установила на свой сотовый телефон приложения для получения дополнительного заработка и оформила кредиты в двух банках.

Сначала она перевела «стартовую» для инвестиций сумму в размере около 11 тысяч рублей. Далее суммы переводов только увеличивались – от 50 тысяч до почти 500 тысяч рублей. В общей сложности женщина перевела злоумышленникам более 2,1 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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