За неделю на Южном Урале потеряли больше двадцати грибников

Больше 20 жителей Челябинской области заплутали в поисках грибов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, только за одну неделю помощь сотрудников областной ПСС понадобилась более 20 заблудившимся южноуральцам.

Так, под Троицком 84-летняя женщина разминулась с подругой во время сбора грибов у поселка ГРЭС. Пенсионерка пошла напрямую через лес в полной уверенности, что сокращает путь. В итоге, по словам спасателей, она забралась вглубь леса на 8 километров и провела в поисках грибов и обратной дороги почти 12 часов. Бойцы Троицкого отряда ПСС найденную бабушку выносили через непроходимый бурелом на носилках

Дежурная смена Усть-Катавского отряда вела поиск заблудившейся женщины в лесном массиве около поселка Тюбелясово. Благодаря телефону, бывшему у пенсионерки, кинологическому расчету, внедорожной технике и спасателям, знающим местность, поиск удалось завершить засветло. Уже к 17 часам женщину эвакуировали из леса и передали родственникам. Правда объяснить, почему она не откликалась на крики спохватившихся родственников, как могла пропустить звуки свистка, предусмотрительно захваченного близкими для такого случая, наконец, почему не обратилась за помощью к проезжавшему мимо водителю грузовика, женщина так и не смогла.

Спасатели Златоустовского отряда двое суток искали 78-летнего южноуральца. Как и в предыдущих ситуациях, пожилой мужчина вместе с родственниками пошел за грибами. Только обратно все вернулись к машине, кроме него. В район поселка Юважелга Кусинского района, были собраны несколько групп спасателей областной ПСС, сотрудники полиции, пожарной охраны, добровольцы, не оставляла попыток и семья пенсионера. Поиск продолжался до темноты и возобновился на рассвете следующего дня. Дедушку нашли на второй день, ближе к вечеру – не откликаясь на сигналы, гудки, окрики, он чистил грибы на одной из полян у Ерохина.

Еще один пропавший грибник – 61-летний житель Чебаркуля. Гордясь урожайностью местных лесов, уралец вывез своих гостей за грибами в район поселка Ясные поляны. Все вернулись к машине, а он – нет. Несколько часов родственники безрезультатно вели самостоятельный поиск. В наступающей темноте, так и не дождавшись ответа на телефонные звонки, они обратились за помощью на единый телефон 112. К 10 часам вечера мужчину обнаружили спасатели Миасского отряда областной ПСС в паре километров от города, эвакуировали из леса и передали родственникам. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

В поисково-спасательной службе региона отмечают, что чаще всего теряются в лесу пожилые люди. Несмотря на то, что хорошо знают местность и не один год посещают самые грибные поляны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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