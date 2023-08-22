В центре Челябинска выставили на продажу участок с остатками памятника культуры

Два участка в центре Челябинска, на одном из которых расположены развалины памятника культуры, продают за 120 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два земельных участка, расположенные рядом с пересечением улиц Труда и Цвиллинга, выставлены на продажу. Объявление об этом появилось на популярном сайте бесплатных объявлений.

Участки граничат друг с другом. На одном из них долгое время располагается платная автомобильная стоянка, на другом, поменьше, – все, что осталось от объекта культурного наследия регионального значения «Торговый дом «Братья Кузнецовы».

Каменное одноэтажное здание было построено в 1903-1904 годах. Сначала здесь располагались контора торгового дома «Братья Кузнецовы» и мучная лавка, затем дом выкупил Государственный банк, а перед революцией 1917 года его продали торговому дому «Братья Яушевы».

В 1970-е годы на площади заехал механический цех опытного завода Уральского научно-исследовательского института абразивов и шлифования (УралНИИАШ). В собственности организации он остался (его владельцы, по всей видимости, связаны с семьей бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Владимира Уткина).

В 1994 году здание включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области. Но это не помешало владельцам попытаться снести его 20 лет спустя. Зимой 2014 года у дома рухнули часть крыши и стены. Весной того же года его попытались демонтировать, но в дело вмешались краеведы, а затем и региональные власти. В результате от памятника остались две стены – полностью, и две – частично.

Однако статус за зданием сохранили. А в 2016 году собственник и госкомитет по охране объектов культурного наследия Челябинской области подписали мировое соглашение, по которому владелец обязался восстановить памятник. Правда, этого так и не произошло. В конце 2022 года дело передали судебным приставам. «Здание есть в реестре, готов проект – его разработали в 2015 году. Нужно, чтобы кто-то взялся и восстановил здание. Это можно сделать по фотографиям советского периода, – цитирует Bfm74.ru краеведа, координатора группы «Архистраж» Юрия Латышева. – Однако за последние годы изменилась финансовая ситуация. У нынешних собственников, видимо, нет денег на работы. Судебные приставы могли наложить обременение, поэтому нового владельца обяжут восстановить здание».

Впрочем, найдутся ли желающие приобрести столь проблемный актив, да еще за 120 миллионов рублей, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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