В Челябинске во время матча подрались футболист и рефери

Игрок любительского футбольного клуба в Челябинске набросился во время матча на судью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные во время встречи Северо-западной лиги Челябинска, объединяющей любительские футбольные клубы.

Судя по опубликованному в соцсетях видео, речь идет о встрече ФК Бажова и команды «Катрен». Игрок одной из команд обрушился на рефери сначала с бранью, а потом – с кулаками.

В ответ судья встречи, чернокожий студент одного из челябинских вузов, показал несдержанному футболисту красную карточку. Но это не успокоило игрока, продолжавшего обвинять оппонента в том, что он «такие игры уничтожает».

Впрочем, и самому рефери, видимо, дисциплинарное взыскание казалось недостаточным. Он попытался вызвать челябинца на бой, но быстро оказался на газоне после техничного броска футболиста. Только тогда участники матча все-таки сумели растащить противников в разные стороны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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