Южный Урал начинает «остывать»: похолодает до плюс 5

Южный Урал начинает «остывать».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие два – три дня в Челябинской области в дневные часы сохранится летняя погода, но ночи буду холодными.

Так, сегодня в южной части региона столбики термометров поднялись до +30 градусов, а грядущей ночью в горах и низинах опустятся до +5. В среду воздух на Южном Урале прогреется максимум до +23, в четверг – до +20; по ночам – не выше +11.

Выходные обещают быть прохладными.

Челябинск, Софья Артемьева

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