На оживленном перекрестке в Тракторозаводском районе Челябинска до конца недели ограничат движение

Из-за ремонта трамвайных путей в Челябинске ограничили движение рядом со сквером Молодежный.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в областном центре продолжается капитальный ремонт трамвайных путей.

«В связи с проведением работ по ремонту стрелочных узлов до 23 часов 27 августа ограничено движение транспорта на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят быть внимательными при движении на данном участке и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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