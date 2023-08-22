Южноуральцам предложили не переплачивать за видеосервисы

Южноуральцы могут объединить 4 видеосервиса в одной подписке.

Четыре крупных видеосервиса – Start, Premier, Иви и Окко теперь можно объединить в единую подписку «МегаКино». Такую опцию предложили абонентам МегаФона. Пользователи смогут переключаться между этими платформами, находить новинки кино, сериалов и не переплачивать за онлайн-кинотеатры, которые не смотрят.

Анализ больших данных показал, что потребители все реже выбирают только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. На длительном горизонте 48% зрителей видеосервисов активно используют от 2 до 4 приложений, и эта доля растет.

«Мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса, тем самым предоставляя пользователям свободу выбора. Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырех платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся», – отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Единая подписка «МегаКино» стоит 299 рублей в месяц. С ней пользователи сэкономят 75% от общей стоимости четырех онлайн-кинотеатров. На первом этапе проекта «МегаКино» будет предложено наиболее активным пользователям видеосервисов, а в сентябре станет доступно всем абонентам оператора.

«Мы рады быть частью проекта «МегаКино», который позволяет зрителям выбрать еще один удобный способ подписки на любимый онлайн-кинотеатр. Мы считаем важным для развития рынка тестировать многогранные способы взаимодействия с аудиторией. PREMIER обладает огромной библиотекой контента, которая ежемесячно обновляется как оригинальными проектами, так и зарубежными фильмами, и сериалами. Поэтому мы уверены, что возможность подписки на PREMIER порадует пользователей «МегаКино», – подчеркнула директор по развитию бизнеса онлайн-кинотеатра PREMIER Виктория Михно.

«START с интересом примет участие в пилоте проекта. Для нас это возможность дать миллионам пользователей МегаФона по всей стране доступ к нашему собственному контенту – это более 1350 часов оригинального контента, среди которых сериалы – лидеры по зрительским просмотрам», – заявила руководитель по развитию партнерских программ START Александра Коваленко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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