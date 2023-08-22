И вот опять: мэрия Челябинска отказала сторонникам прямых выборов в пикете, «перевернув» федеральный закон

Челябинские чиновники отклонили заявку горожан на проведение акций за возврат прямых выборов мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отказ в согласовании инициаторы серии пикетов за возврат прямых выборов глав муниципалитетов получили прямо в день подачи уведомления, 21 августа. Об этом сообщил общественник Ярослав Щербаков.

Напомним, в июле текущего года группа челябинцев выступила с инициативой проведения референдума по вопросу о возврате к прямым выборам глав муниципальных образований. И хотя избирательная комиссия региона возражений по этому поводу не нашла, Законодательное собрание Челябинской области выступило категорически против.

Вопрос даже не выносили на публичное обсуждение, ограничившись заочным голосованием, по итогам которого в середине августа инициативу отклонили. Парламентарии заявили, что не видят смысла в проведении референдума по предложенным вопросам, так как они уже урегулированы действующим законодательством. Это решение инициаторы всеобщего голосования оспаривают в суде.

Дополнительно сторонники прямых выборов мэров планировали провести с 25 августа по 4 сентября в центре города серию пикетов. Но наткнулись на непонимание со стороны властей Челябинска. В проведении акций им отказали, поскольку «форма проведения публичного мероприятия» (пикет с использованием быстровозводимых сборно-разборных конструкций, иными словами – куба), якобы, не соответствует федеральному законодательству.

Между тем, федеральный закон определяет пикетирование как форму публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, а также быстровозводимые сборно-разборные конструкции, отмечает челядинец. «Слова пикет и пикетирование используются как синонимы Конституционным и Верховным судами. Использовались и мной, ранее проблем с пониманием формы у мэрии не было», – недоумевает активист.

Иск о признании незаконным отказа администрации подан в суд и должен быть рассмотрен до дня проведения мероприятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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