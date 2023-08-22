В Челябинске небо заволокло ржавым дымом из-за инцидента на ЧМК

Челябинцев напугал столб оранжевого дыма над территорией промышленного предприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грязно-желтый дым поднялся в Металлургическом районе Челябинска в первой половине вторника, 22 августа. Об этом жители города сообщили в социальных сетях.

По словам южноуральцев, дым мог быть следом от выброса, произошедшего на Челябинском металлургическом комбинате (входит в группу компаний «Мечел»).

Информацию о выбросе подтвердили в министерстве экологии Челябинской области, а также в пресс-службе ЧМК.

Как рассказали представители комбината, сегодня, 22 августа, произошла внештатная ситуация на одной из доменных печей. «При выпуске чугуна случился «обрыв» летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт. Оранжевый цвет дыма был обусловлен наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия. В данный момент технологический процесс восстановлен, проводится служебное расследование», – уточнили на ЧМК.

В региональном минэкологии заявили: согласно единой системе мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, в том числе показаниям постов, находящихся в зоне влияния источников выбросов предприятий группы компаний «Мечел», в данный момент превышений загрязняющих веществ нет. Для взятия дополнительных проб воздуха на место выехала передвижная лаборатория Центра экологического мониторинга Челябинской области.

«По информации Челябинского Гидрометцентра, в течение 21-22 августа на территории Челябинска наблюдался и наблюдается сейчас ветер преимущественно северо-западного направления, 1-5 метров в секунду. Таким образом, ветровой перенос примесей от источников промплощадки «Мечел» на зону жилой застройки Металлургического района маловероятен. Оценка экологического вреда, нанесенного окружающей среде в пределах предприятия, уточняется руководством компании», – заявили в министерстве.

Ведомство и уполномоченные органы держат ситуацию на особом контроле, система мониторинга качества атмосферного воздуха в Челябинской области работает в круглосуточном режиме, заверили чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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