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Среда, 23 августа 2023, 04:52 мск

Новости Челябинск

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23 августа ожидаются следующие события – Челябинск

23.08.2023, среда

  • 09:15 Челябинск – Рабочий выезд губернатора Челябинской области Алексея Текслера на объекты энергоснабжения «Россети Урал» в Сосновском районе и Челябинске (выезд аккредитованных СМИ от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Новации в избирательной системе Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 11:00 Челябинск – Час памяти «Поле русской славы – Курская дуга» к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве» для ОДП КЦСОН Тракторозаводского района (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)

  • 11:00 Челябинск – Гостиная психолога: индивидуальные консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 12:00, 13:00, 14:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка у монумента «Защитникам Отечества»)

  • 12:00 Челябинск – Исторический час «Слава солдатская» к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

  • 12:00 – 13:00 Челябинск – Юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 13:00 – 17:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка рядом с летним театром)

  • 13:00 Челябинск – Встреча поколений «Огненная дуга» к 80-летию Победы на Курской битве (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

  • 16:00 Челябинск – «Юридическое бюро»: бесплатные юридические консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 17:30 Челябинск – Торжественная церемония открытия памятника хоккеисту, заслуженному тренеру России, мастеру спорта международного класса по хоккею, почетному гражданину Челябинска Валерию Константиновичу Белоусову с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (площадь перед ледовой ареной «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)

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