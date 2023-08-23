23 августа ожидаются следующие события – Челябинск

23.08.2023, среда
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09:15 Челябинск – Рабочий выезд губернатора Челябинской области Алексея Текслера на объекты энергоснабжения «Россети Урал» в Сосновском районе и Челябинске (выезд аккредитованных СМИ от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Новации в избирательной системе Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Час памяти «Поле русской славы – Курская дуга» к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве» для ОДП КЦСОН Тракторозаводского района (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Гостиная психолога: индивидуальные консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00, 13:00, 14:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка у монумента «Защитникам Отечества»)
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12:00 Челябинск – Исторический час «Слава солдатская» к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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12:00 – 13:00 Челябинск – Юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 – 17:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка рядом с летним театром)
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13:00 Челябинск – Встреча поколений «Огненная дуга» к 80-летию Победы на Курской битве (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – «Юридическое бюро»: бесплатные юридические консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:30 Челябинск – Торжественная церемония открытия памятника хоккеисту, заслуженному тренеру России, мастеру спорта международного класса по хоккею, почетному гражданину Челябинска Валерию Константиновичу Белоусову с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (площадь перед ледовой ареной «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)
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