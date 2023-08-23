23 августа ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Час памяти «Поле русской славы – Курская дуга» к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве» для ОДП КЦСОН Тракторозаводского района (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)