В Челябинской области прокуратура не дала главе села уволиться по собственному желанию

Прокурор Красноармейского района в судебном порядке добился прекращения полномочий главы сельского поселения в связи с утратой доверия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее надзорное ведомство Красноармейского района в ходе проверки установило, что, возглавив село по итогам выборов, руководитель попутно продолжал заниматься предпринимательской деятельностью.

Кроме того, в справке о доходах, расходах и имуществе за 2021 год чиновник указал недостоверные сведения.

По фактам выявленных нарушений прокурор района направил в совет депутатов представление с требованием прекратить полномочия главы поселения в связи с утратой доверия. Однако парламентарии решили удовлетворить заявление чиновника о досрочной отставке по собственному желанию.

Тогда надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать решение совета депутатов незаконным и прекратить полномочия главы именно в связи с утратой доверия.

В мае текущего года Красноармейский районный суд иск удовлетворил, но это постановление попытались оспорить в апелляционной инстанции. 21 августа Челябинский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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