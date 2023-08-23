Депутат из Татарстана, решивший «заработать» на истории о взятках в челябинском минстрое, предстанет перед судом

В Челябинске утвердили обвинительное заключение в отношении депутата из Республики Татарстан, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, уголовное дело в отношении депутата из Мамадышского района Республики Татарстан Булата Ахметгаянова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, рассмотрят в Центральном райсуде Челябинска.

Парламентария задержали в январе текущего года. По версии следствия, в августе-сентябре 2022 года предложил жене экс-руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексея Абаимова, одного из фигурантов дела о взятках в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, помощь в изменении меры пресечения для супруга. По словам депутата, он мог бы передать неким сотрудникам правоохранительных органов 2 миллиона рублей, чтобы те решили вопрос об освобождении челябинца из-под стражи и переводе его под домашний арест.

Однако получив деньги, парламентарий распорядился ими совершенно не так, как обещал.

Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Центральном районном суде Челябинска.

Напомним, Алексея Абаимова задержали в апреле 2020 года вместе с заместителем министра строительства Челябинской области Татьяной Антоновой в ходе разбирательства по поводу срыва ввода в строй ряда знаковых спортивных объектов. Впоследствии главе «Челябинвестстроя» предъявили обвинение в получении нескольких взяток, в том числе от бизнесмена Михаила Азаматова, чья компания несколько раз переносила сроки сдачи биатлонного центра в Златоусте.

Также чиновника обвинили в получении взятки от представителя структуры, ответственной за строительство детского сада в Аше, за приемку фактически невыполненных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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