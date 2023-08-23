Больше трети южноуральцев нуждается в подработке

Каждый третий житель Южного Урала находится в поисках подработки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чаще других дополнительную работу ищут артисты, юристы и педагоги. Таковы результаты опроса, проведенного Службой исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, среди соискателей из Челябинской области.

В целом, более трети (37%) опрошенных жителей региона признались, что рассматривают для себя поиск подработки (помимо основной работы) в течение ближайших трех месяцев. Чаще всего найти источник дополнительного дохода планируют соискатели из профессиональных сфер «Наука, образование» (62% хотят найти подработку), «Юристы» (59%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (58%).

Еще 8% жителей региона, сообщили, что у них уже и так есть подработка, чаще всего это представители профессий из сфер «Маркетинг, реклама, PR» (13%), «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Наука, образование» (по 12%).

Не заинтересованы в подработке 49% жителей Южного Урала, обычно это «Высший менеджмент» (53% не собираются искать подработку), «Безопасность» и «Управление персоналом, тренинги» (по 48%).

«Сегодня в Челябинской области открыто почти три тысячи вакансий, предлагающих формат подработки – по несколько часов в день, по выходным или по вечерам, а также разовые задания. Чаще всего это вакансии для продавцов, курьеров, операторов call-центров и упаковщиков. Опыт работы в 79% случаев не требуется», – отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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