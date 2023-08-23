29 августа в Челябинске назовут «Экспортера года»

29 августа в Челябинске пройдет церемония награждения победителей премии «Экспортер года». Южноуральская столица станет первой среди восьми городов России, принимающих в 2023 году территориальные финалы большого экспортного проекта. Старт церемоний награждения победителей на Урале не случаен: предпринимательское сообщество региона активно развивается, ищет новые ниши и привлекает все возможные инструменты поддержки. Так, в 2022 году Российский экспортный центр поддержал экспорт Урала на $2,6 млрд.

«Это люди и компании, которые смогли доказать конкурентоспособность, инновационность и умение адаптироваться к изменяющимся условиям. Каждый из них реализовал свое видение и стратегию в различных частях мира, доказывая свою экспортную способность и принося нашей стране не только экономическую выгоду, но и укрепление международной репутации», – отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Всего в УрФО определены победители в десяти основных и семи дополнительных номинациях. Каждый победитель номинирован на финал федерального конкурса. Имена абсолютных лидеров будут озвучены на Международном экспортном форуме «Сделано в России» в октябре 2023 года. В числе победителей и гиганты машиностроения, базирующиеся на Урале, и представители МСП, максимально эффективно использовавшие свой потенциал на международном рынке.

Так, победителем в двух номинациях «Экспортер года в сфере услуг» и «Прорыв года» стало ООО «СИРИН» (ХМАО-Югра), которое экспортирует программное обеспечение, услуги облачного сервиса видеоаналитики, аппаратно-программные комплексы распознавания. «Трейдером года» стала компания «Айронтекс» – экспортер металлической мебели и систем хранения из Тюменской области. А в номинации «Новая география» (крупный бизнес) победителем стала «Уральская металлообрабатывающая компания» (Челябинская область).

«Востребованность производимой продукции на глобальных рынках – важнейший индикатор уровня конкурентоспособности во многих отраслях. Благодаря конкурсу «Экспортер года» мы фиксируем ежегодный рост экспортного потенциала регионов. Сейчас, в условиях глобальной перестройки логистических цепочек, у компаний есть отличная возможность найти новые рынки сбыта и доказать, что российская продукция обладает высоким качеством и может достойно выдержать конкуренцию на зарубежных рынках. Группа ВЭБ со своей стороны готова оказывать экспортерам весь комплекс мер поддержки», – прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

Всего определены победители в десяти основных и семи дополнительных номинациях. Каждый победитель номинирован на финал федерального конкурса. Имена абсолютных лидеров будут озвучены на Международном экспортном форуме «Сделано в России» в октябре 2023 года.

Напомним, что премия «Экспортер года» учреждена правительством Российской Федерации для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.

Челябинск, Елена Васильева

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