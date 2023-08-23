Семья с двумя детьми до утра плутала в уральском лесу. Отец до последнего не хотел вызывать спасателей

Южноуралец несколько часов не признавался, что заблудился.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, из-за упрямства отца семейства четверых жителей Чебаркуля сотрудники экстренного ведомства нашли лишь к утру.

Семья с двумя детьми-подростками выехали за город днем 22 августа. Оставили машину на базе отдыха «Сфера» и пошли за грибами.

Ушли не очень далеко, но потеряли ориентировку, заблудились, и некоторое время пытались самостоятельно выйти назад. Правда, взрослым в этом никак не помогли ни телефон с картой, ни приметные ориентиры.

Лишь ближе к полуночи женщине удалось-таки уговорить супруга позвонить на единый телефон 112. Сломить сопротивление упрямца, категорически отказывавшегося признать, что семейство заблудилось, помогли давно уже наступившая темнота, начавшийся дождь и промокшие и замерзшие дети.

«После краткого обучающего курса, проведенного спасателями Миасского отряда по телефону, пострадавшие смогли определить и передать свои координаты. На квадроцикле, а в самых непроходимых местах и пешком, спасатели к трем часам обнаружили заблудившихся и приступили к эвакуации», – рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы.

Благодаря помощи лесника Ильменского заповедника, по территории которого грибники блуждали в поисках пути домой, двух взрослых и двух подростков удалось вывезти из горно-таежной местности одновременно и в 5 утра завершить поисково-спасательные работы.

Оказалось, что всю ночь семья чебаркульских грибников искала обратный путь в 5 километрах от дороги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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