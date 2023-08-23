Восемь южноуральцев внесли список лиц, причастных к финансированию терроризма и легализации преступных доходов

Восемь жителей Челябинской области внесли список лиц, причастных к финансированию терроризма и легализации доходов от преступной деятельности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в перечень, опубликованный 23 августа «Российской газетой» со ссылкой на данные Росфинмониторинга, включены 1 организация и 143 человека «на основании подпунктов 1- 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В том числе четверо молодых людей, родившихся в Магнитогорске (самому младшему из них 18 лет), двое челябинцев, копейчанка и 85-летняя жительница Миасса. Что конкретно сделали эти люди, не уточняется, но заявляется, что в отношении семи из них имеются сведения о причастности к терроризму.

В целом, в список, который постоянно обновляется, на сегодняшний день включено более 500 юридических и более 13 тысяч физических лиц.

Челябинск, Софья Артемьева

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