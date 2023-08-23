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Среда, 23 августа 2023, 13:58 мск

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Аэропорт Магнитогорска откроют позднее запланированного

Сроки закрытия магнитогорского аэропорта планируют продлить.

Как предает корреспондент РИА «Новый День», подрядная организация, занимающаяся реконструкцией аэропорта Магнитогорска, не укладывается в ранее определенные сроки, а потому полеты из второго города Челябинской области могут возобновиться позднее, чем планировалось. Об этом заявили в руководстве предприятия.

Напомним, масштабные работы стартовали в магнитогорском аэропорту в этом году. На лето и осень была запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы. В связи с этим с 1 июня Магнитогорск перестал принимать и отправлять авиарейсы. Возобновить полеты должны были 1 октября текущего года. Однако вчера, 22 августа, в социальных сетях появилась информация, что закрытие аэропорта продлится дольше намеченного.

Эти планы подтвердили в руководстве предприятия, уточнив, что документ с новыми сроками находится сейчас в Челябинске. «Мы уже запросили продление сроков закрытия аэропорта до 10 ноября, – цитирует «Верстов.Инфо» генерального директора АО «Международный аэропорт Магнитогорск» Евгения Кирсанова. – Нам еще эти сроки не согласовали, но авиаперевозчиков мы уже поставили в известность».

Напомним, что изначально реконструкция аэродромного комплекса магнитогорского аэропорта была запланирована на 2022-2024 годы. На нее будет направлено 5,77 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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