В Челябинской области психолог отдала аферистам почти 4,5 миллиона рублей

Мошенники выманили у психолога из Троицка более 4,4 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в межмуниципальный отдел полиции «Троицкий» обратилась 53-летняя жительница Южного Урала, работающая психологом, с заявлением о хищении у нее более 4,4 миллиона рублей.

Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая представилась «сотрудником правоохранительных органов» из Москвы и сообщила, что с банковского счета троичанки выводят деньги.

После этого начался новый телефонный разговор с другим участником мошеннической схемы, который выдавал себя за банковского сотрудника. Тот сообщил, что произошла утечка ее паспортных данных, которыми мошенники могут воспользоваться, чтобы оформить кредит. Поэтому троичанке необходимо самой оформить займ и перечислить деньги на «безопасный счет». Но для начала нужно обезопасить свои накопления, переведя их на «резервную ячейку», что и сделала женщина, перечислив 320 тысяч рублей.

Далее, выполняя инструкции злоумышленников, горожанка обратилась в несколько банков Троицка за получением кредитов, где ей одобрили в общей сложности 2,5 миллиона рублей. При этом ей пришлось заложить квартиру. Затем все кредитные деньги женщина перевела на «резервную ячейку».

На следующий день троичанка обнаружила в почтовом ящике повестку, где говорилось о необходимости прибытия в Челябинск к сотруднику правоохранительных органов. По приезду в областной центр ей опять позвонил «банковский сотрудник» и убедил женщину в необходимости подать заявку на кредиты уже в челябинских банках. И снова она оформила кредиты – теперь уже на сумму 1,6 миллиона рублей – и через банкомат перевела все деньги на продиктованные сторонние счета.

Таким образом, в общей сложности женщина перевела на счета злоумышленников почти 4,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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