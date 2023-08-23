На Южный Урал надвигаются заморозки

Температура в Челябинской области опустится ниже нуля.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, во второй половине ночи и утром 24-26 августа в отдельных районах Южного Урала ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов.

В целом, вторая половина недели выдастся дождливой и прохладной. Так, в ночь на четверг, 24 августа, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха +7, +12 градусов по Цельсию, в горах и низинах до +2, местами заморозки до -2. Днем также будет дождливо, воздух прогреется до 15-20 градусов выше нуля.

Вероятность небольших дождей сохранится в регионе и в пятницу-субботу. Температура ночью чуть поднимется – до +8, +13 градусов. Хотя и в эти ночи синоптики не исключают заморозков до 2 градусов ниже нуля. Температура днем 25 августа ожидается в пределах 15-20 градусов выше нуля, в субботу, 26 августа, будет +14, +19 градусов.

В Челябинске дожди ожидаются днем 25 и 26 августа. Столбик термометра в следующие три ночи вряд ли поднимется выше отметки +9 градусов. Днем в четверг, 24 августа, синоптики обещают +18, +20 градусов. В пятницу – 17-19 градусов выше нуля. В субботу днем воздух прогреется лишь до +15, +17 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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