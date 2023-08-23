«Герои» скандала с попыткой строительства больничного корпуса в городском бору станут почетными гражданами Челябинска

Мэрия предложила присвоить звание почетных граждан Челябинска экс-спикеру регионального парламента Владимиру Мякушу и главврачу областной детской больницы Галине Киреевой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, предложение мэра Натальи Котовой о присвоении звания «Почетный гражданин города Челябинска» главному врачу Челябинской областной детской клинической больницы Галине Киреевой и советнику губернатора Челябинской области, бывшему председателю законодательного собрания региона и экс-лидеру областного отделения партии «Единая Россия» Владимиру Мякушу рассмотрела сегодня, 23 августа, постоянная комиссия муниципального парламента по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству.

«Заслуженный врач Российской Федерации Галина Киреева прошла пусть от врача-педиатра участковый районной больницы до главного врача одного из ведущих многопрофильных детских учреждений Урало-Сибирского региона, является главным внештатным специалистом-педиатром минздрава Челябинской области, членом Медицинской палаты региона, председателем постоянной комиссии по социальной политике гордумы», – напомнили в пресс-службе городской думы.

Владимир Мякуш и вовсе давно признан одним из «динозавров» постсоветской политической сцены Южного Урала. Он руководил работой трех составов Законодательного собрания Челябинской области, долгие годы возглавлял региональное отделение партии «Единая Россия». Фактически, вторым человеком в регионе Мякуш был при всех четырех губернаторах Челябинской области: Петре Сумине, Михаиле Юревиче, Борисе Дубровском и ныне действующем Алексее Текслере (должность руководившего регионом в 1991-1996 годах Вадима Соловьева официально называлась «глава администрации Челябинской области»).

Интересно, что Галина Киреева и Владимир Мякуш оба стали участниками скандала с попыткой строительства на территории Челябинского городского бора нового корпуса детской хирургии. Именно Мякуш возглавлял региональное заксобрание, когда оно приняло в 2019 году решение об исключении под этот проект земельного участка из состава ООПТ, а Киреева уже возглавляла в тот момент областную детскую больницу, подразделением которой и должен был стать корпус.

Против строительства выступили многие жители Челябинска, заявившие, что действительно необходимое медицинское учреждение совсем не обязательно строить на территории памятника природы. В итоге в 2021 году суд отменил спорное решение южноуральского парламента.

Сегодня, 23 августа, члены комиссии единогласно рекомендовали присвоить Мякушу и Киреевой звания почетных граждан Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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