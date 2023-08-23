Оживленные перекрестки Челябинска останутся в четверг без светофоров

В Челябинске отключат светофорные объекты на четырех перекрестках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 24 августа, для проведения плановых ремонтных работ будут отключены светофоры на четырех перекрестках.

Так, 9:00 до окончания работ не будет работать объект на пересечении улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева.

С 13:30 до окончания работ светофор отключат на перекрестке Университетской Набережной и улицы Академика Макеева.

С 8:00 до 18:00 крайне внимательными нужно быть водителям и пешеходам на пересечении улиц Энгельса и Худякова, а также автодороги «Меридиан» и улицы Руставели.

Челябинцев просят быть внимательными при движении на данных участках.

Челябинск, Виктор Елисеев

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