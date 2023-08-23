В российских школах проведут единые учения по отработке действий при ЧС

В российских школах впервые проведут единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях

Как сообщили РИА «Новый День» в Минпросвещения РФ, организацией занимаются сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии.

«Подготовка к началу учебного года идет планово. И один из ключевых вопросов для всех образовательных организаций – обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса. В конце августа состоятся всероссийские учения по безопасности, где будут на практике отрабатываться различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств. И педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать. Всероссийские учения как раз дадут исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В рамках учений будет проверяться работоспособность систем оповещения, отрабатываться взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, которые помогут объективно оценить правильность действий участников и дать квалифицированные рекомендации.

«Проведение подобных мероприятий будет способствовать психологической готовности педагогических коллективов к применению различных алгоритмов действий. По их итогам полученный опыт будет проанализирован на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, – заявили в ведомстве, добавив, что учения буду также проведены в колледжах и техникумах.

Москва, Игорь Юров

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