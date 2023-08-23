Дело о гибели электрика в челябинском СНТ направили в суд

Председатель садового товарищества в Челябинске ответит в суде за гибель рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении председателя садоводческого некоммерческого товарищества, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерь человека.

По данным следствия, в мае текущего года старший электрик, находясь на территории садоводческого некоммерческого товарищества, расположенного в Красноармейском районе Челябинской области, не обладая специальными навыками проведения работ на высоте, по поручению руководителя СНТ попытался перенести прибор учета, установленный на пятиметровой высоте. Мужчина решил воспользоваться для этого выдвижной лестницей. Но упал и получил смертельные травмы.

Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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