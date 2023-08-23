Три десятка южноуральцев госпитализировали с отравлением грибами

За 5 дней в Челябинской области отравились грибами больше 20 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Южном Урале в августе резко увеличилось число отравлений грибами. Об этом в своем телеграм-канале сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По данным регионального минздрава, с начала сезона в круглосуточный стационар с этим диагнозом попали 30 человек. Причем 22 из них госпитализированы с 19 по 23 августа. Десять человек в текущем сезоне находились под наблюдением врачей в реанимационных отделениях. Сейчас угрозы жизни для них нет.

«Судя по погоде, «грибное нашествие» закончится еще не скоро. Поэтому призываю всех быть максимально внимательными не только во время сбора грибов, но и при покупке их на рынках и трассах», – заявила чиновница. И, конечно, не нужно забывать о тщательной обработке и правильном приготовлении приобретенного урожая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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