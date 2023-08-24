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Четверг, 24 августа 2023, 04:32 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

24 августа ожидаются следующие события – Челябинск

24.08.2023, четверг

  • 10:30 Челябинск – Громкие чтения «Вулканы» (неделя природных явлений) (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн – круглый стол, посвященный развитию паллиативной медицинской помощи в УрФО (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс» совместно с пресс-центром ТАСС-Екатеринбург)

  • 11:00 Челябинск – Познавайка «Лето в банке»: встреча маленьких интеллектуалов «Готовим запасы на зиму» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

  • 11:00 Челябинск – Мастер-класс «Флаг у нас прекрасный – синий, белый, красный» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

  • 11:00 Челябинск – Дидактико-познавательная игра «Я б в рабочие пошел» для МБДОУ «Детский сад №310 г. Челябинска» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

  • 11:00 Челябинск – Встреча в клубе рукодельниц «Рябинушка» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 13:00 Челябинск – Встреча в летнем читательском лагере «Читун»: читаем «Толстый и тонкий» А. Чехова (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

  • 13:30 Челябинск – Встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера со школьниками-участниками проекта «Университетские смены» (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

  • 15:00 – 17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, беседка рядом с поляной сказок)

  • 15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 16:00 – 18:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а, площадка у паровоза «Красный коммунар»)

  • 18:00 Челябинск – Танцевальная тренировка на открытом воздухе от танцевальной школы «CRAZY FAMILY» (площадка перед киноцентром «Импульс», ул.50-летия ВЛКСМ, 16)

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