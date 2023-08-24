Челябинец получил срок за бросок бутылкой водки в троллейбус

Жителя Челябинска отправят в колонию за хулиганство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска вчера, 23 августа, вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении хулиганских действий.

Сам инцидент произошел днем 5 сентября прошлого года. Нетрезвый горожанин ехал в троллейбусе, следовавшем по маршруту №5, когда ему внезапно захотелось выйти. Южноуралец попросил водителя остановиться, но так как место для этого было не предназначено, получил отказ.

В итоге хулиган вышел на остановке «ТК «Кольцо» в крайне взволнованном состоянии. Чтобы донести до водителя троллейбуса всю глубину своего возмущения, он разбил у электротранспорта зеркало заднего вида, а также запустил в лобовое стекло троллейбуса бутылкой водки. А после этого и вовсе заявил, что взорвет машину.

Суд приговорил буяна к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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