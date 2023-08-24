На Таганае осень вступает в свои права

Осень пришла в южноуральские горы в срок.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на таганайских вершинах раннюю осень постепенно сменяет желтая – тундра Дальнего Таганая уже примерила краски нового сезона, а внизу, на Киалимском кордоне отмечен первый иней.
«В отличие от других природных явлений, эта «пересменка» происходит вполне по обычному графику. И уже к середине сентября леса у подножий будут радовать глаз золотом и багрянцем», – уверены сотрудники парка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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