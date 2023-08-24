Челябинка завоевала Кубок мира по самбо

Южноуральская самбистка Таисия Киреева – победительница Кубка мира.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, с 22 по 23 августа в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) проходил Кубок мира по самбо.

Обладательницей Кубка мира стала челябинка Таисия Киреева, одержавшая победу в весовой категории до 72 килограммов. В финальном поединке она выиграла у соотечественницы Лейлы Искендеровой.

Южноуральская спортсменка занимается под руководством заслуженного тренера России Андрея Вострикова.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»