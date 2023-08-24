На северо-западе Челябинска автобус въехал в иномарку. Есть пострадавшие

Пассажирка автобуса пострадала в ДТП на северо-западе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 24 августа, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина в Курчатовском районе областного центра. Момент ДТП попал на запись камер уличного видеонаблюдения.

По словам очевидцев, водитель «Хонды», поворачивая, пытался проскочить перед следовавшим во встречном направлении автобусом. Однако уйти от столкновения не смог.

По информации ГИБДД, за рулем иномарки находился 48-летний челябинец, автобусом управлял 34-летний мужчина.

В результате аварии травмы получила 31-летняя пассажирка автобуса.

Госавтоинспекция начала проверку по факту ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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